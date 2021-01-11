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Başkan Acay’dan Gebze Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret!

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay Gebze Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edip gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Acay'dan Gebze Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret!

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:38

Gerçekleşen ziyarette Acay'a İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve yöneticiler de eşlik etti. Başkan Acay’ı ziyaretinde Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Oğuz ve bölgede görev yapan basın mensupları karşıladı.

ACAY,”GAZETECİLİK MEŞAKKATLİ İŞTİR”
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay,”Çok meşakkatli yapılan bir iştir gazetecilik. Maalesef hak ettiği değeri görmüyor. Temennimiz gazetecilik sektörünün hak ettiği değeri bulması yönünde. Bu vesile ile tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum dedi.

GAZETECİLER MASKE VE DEZENFEKTAN
Başkan Acay’ın ardından konuşan Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Oğuz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Başkan Acay günün anlamına binaen Cemiyet Başkanı Oğuz’a çiçek, üyelere ise dezenfektan ile maske hediye etti.









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