Başkan Acay'dan Mevlid Kandili Mesajı!







Başkan Acay mesajında Mevlid Kandilinin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini temenni ederek,"Bu geceyi tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hazreti Muhammed(SAV)’in evrensel mesajının anlaşılması ve insanlığın dikkatine sunulması için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, O’nun üstün ahlaki özelliklerini hayatımızın her safhasında örnek almalıyız. Toplum olarak büyük değer verdiğimiz mübarek gecelerde, ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin devamı için daha fazla dua etmeli, bu güzel gecenin önemini iyi değerlendirmeliyiz Sevgili peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam Aleminin mevlid kandilini kutluyorum"ifadelerine yer verdi.





