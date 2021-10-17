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Başkan Acay'dan Mevlid Kandili Mesajı!

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutladı.

Başkan Acay'dan Mevlid Kandili Mesajı!

17 Ekim 2021 Pazar 13:35
Başkan Acay mesajında  Mevlid Kandilinin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini temenni ederek,"Bu geceyi tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hazreti Muhammed(SAV)’in evrensel mesajının anlaşılması ve insanlığın dikkatine sunulması için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, O’nun üstün ahlaki özelliklerini hayatımızın her safhasında örnek almalıyız. Toplum olarak büyük değer verdiğimiz mübarek gecelerde, ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin devamı için daha fazla dua etmeli, bu güzel gecenin önemini iyi değerlendirmeliyiz Sevgili peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam Aleminin mevlid kandilini kutluyorum"ifadelerine yer verdi.


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