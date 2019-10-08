Başkan Ahilik Haftasını Kutladı

Anadolu’nun fethi ardından bölgenin Türkleşip – Müslümanlaşmasında çok büyük etkisi olan Ahilik teşkilâtının tanıtılması ve töresinin günümüzde de yaşatılması amacıyla kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri Kocaeli’nde de büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor.

Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ahi denen kişi, elinden, dilinden ve belinden emin olunan örnek insandı” diyerek ahilik teşkilâtının önemine işaret etti.

Başkan Büyükakın mesajında, “Ahilik; Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde,

Anadolu’muzda sanat, ticaret ve ekonomi alanlarında faaliyet gösterenlerin bağlı oldukları çok önemli bir organizasyonun adıydı. Buna, günümüzün esnaf odaları, ticaret odaları veya meslek örgütleri de diyebiliriz. Ama o dönemlerde günümüzdeki gibi, sadece belirli meslek erbaplarının bir araya gelip dayanışmasından öte, aynı zamanda, kamu düzenini, hakkı, adaleti ve hatta güvenliği sağlayan bir örgütlenmeydi ahilik. Ahi denen kişi, elinden, dilinden ve belinden emin olunan örnek insandı.

Aslında Ahi, Türkçe’mizde ‘kardeş’ demektir. Özellikle Moğol istilâsı ardından bozulan kamu düzeni, uzunca bir süre ahilik sayesinde varlığını devam ettirmiş, halkın canı, malı, namusu esnaflarca korunmuştur. Bu konuda Ahiyan-ı Rum olarak bilinen Ahiler ile Baciyan-ı Rum olarak adlandırılan kadın esnaf örgütleri büyük rol oynamıştır. Bu aynı zamanda, kadınlarımızın yardımseverliğinin, milletine ve ülkesine sahip çıkışının, dürüstlüğünün ve emsalsiz ahlâk anlayışını en önemli temsilcisi olmuştur. Baciyan-ı Rum, belki pek bilinmemekle beraber, aynı zamanda dünyada kurulmuş olan ilk kadın örgütü olarak, yüzlerce yıl öncesinden günümüze kadınlarımızın özverisinin ve başarısının timsali olmuştur.

Ahi teşkilatı, yaklaşık 600 yıl yaşadı. İslamiyet’in asil bir ruhla idrak edildiği Anadolu topraklarında, kardeşlik bilincini canlı tutan Ahilik teşkilatını, bugün bizlerin de çok iyi anlamamız gerekmektedir...

Bizdeki ben siftah ettim, yan komşumdan alışveriş edin anlayışı Batı’da yoktur. Bu anlayışın temelinde; kanaatkârlık, tok gözlülük, şükür gibi erdemler vardır. Bunun için bu millet ne kadar ağır badireler atlatırsa atlatsın, ne krizler geçirirse geçirsin, yine asaletini ve birliğini - beraberliğini korur. İnşallah ahilik kültürü nice bin yıllar bu topraklarda hâkim olur. Bütün esnaf kardeşlerimizin Ahilik Haftası kutlu olsun” dedi.