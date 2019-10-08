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GÜNDEM:
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Başkan Aksoy, 689 vatandaşla görüştü!

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Gününde bugüne kadar 689 vatandaşla görüştü.

Başkan Aksoy, 689 vatandaşla görüştü!

08 Ekim 2019 Salı 11:00

 Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların istek ve taleplerini devletin ilgili mercilerine doğrudan iletilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ve her hafta düzenli olarak pazartesi günleri gerçekleştirdiği Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Halk Gününde Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Birsel Kavcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Yardımcısı Yeliz Ünsoy, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz hazır bulundu.

BUGÜNE KADAR 689 VATANDAŞIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Valilik Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen Halk Gününde; vatandaşların taleplerini birebir dinleyen Vali Aksoy, yapılan toplantılarla bu şehirde herkesin derdine derman olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, vatandaşlar tarafından aktarılan sorun, sıkıntı, şikâyet ve talepleri yasal çerçevede en kısa sürede sonuçlandırılması için toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine gerekli hassasiyetin göstermelerini, yardımcı olunmasını ve diğer konularda da ile ilgili de kurumlara yazı yazılması talimatında bulundu. Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak pazartesi günleri gerçekleştirdiği Halk Gününde, bugüne kadar 689 vatandaşla bir araya gelerek, istek, talep ve sorunlarını dinledi.

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