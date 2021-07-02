BAŞKAN AMCALARINDAN ÇOCUKLARA MORAL ZİYARETİ

02 Temmuz 2021 Cuma 13:27
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, delikanlılığa adım atan Gebzeli çocukları ziyaret ederek moral verdi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen sünnet şöleninin ardından hastanelerde cerrahi müdahaleleri gerçekleştirilen çocukları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukların aileleriyle de sohbet etti. Kendilerini ziyaret eden Başkan Büyükgöz’ü karşılarında gören sünnet çocukları bir hayli sevindi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Büyükgöz onlara moral verdi. Hediyelerini başkan amcalarının elinden alan çocukların mutlulukları ikiye katlandı. Başkan Büyükgöz, “Sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun, en kısa zamanda ayaklanacak ve yaz aylarının, tatilin tadını doyasıya çıkaracaklar inşallah” dedi.
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