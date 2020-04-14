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Başkan Amcasından Minik Zeynep’e Sürpriz

Başkan Büyükgöz;Minik Zeynep Yaren’i Kırmadı

Başkan Amcasından Minik Zeynep'e Sürpriz

14 Nisan 2020 Salı 17:35

Kendisine sosyal medyadan ulaşarak evde bakmak için bir kuş isteyen minik Zeynep Yaren’i kırmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, muhabbet kuşunu kendisine hediye etti  

 

Başkan amcasından minik Zeynep Yaren’e sürpriz hediye.Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında,18yaş altı çocuklar ve gençlerin sokağa çıkmasına tüm yurtta olduğu gibi izinverilmeyen Gebze’de yaşayan Zeynep Yaren’e Belediye Başkanı Zinnur Büyükgözsürpriz yaptı. İstasyon Mahallesi’nde yaşayan Yaşar ailesinin minik evlatlarıZeynep Yaren, sosyal medya hesaplarından ulaştığı Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’den evde beslemek üzere bir muhabbet kuşu istemişti. Salgın tehdidinedeniyle sokağa çıkamayan ve zaman zaman evde sıkıldığını ifade eden minikZeynep Yaren’i kırmayarak isteğini yerine getiren Başkan Büyükgöz, muhabbetkuşunu Yaşar ailesinin evlerine götürdü. Bu sürpriz karşısında oldukça sevinen Zeynep Yaren, BaşkanAmcasına teşekkür etti. Virüs salgını riskinden korunmak için alınan tedbirlereuyan Zeynep Yaren ve tüm çocuklara, gençlere teşekkür eden Başkan Büyükgöz,“Devlet millet kenetlenerek alınan tüm tedbirlerle virüs musibetinden en kısadakurtulacağız inşallah. O zaman evlatlarımız gönüllerince parklarda, bahçelerdearkadaşlarıyla oyun oynayabilecek” dedi. 






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