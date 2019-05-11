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Başkan Anneler Gününü Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü’nün baharda yüzleri gülümseten nadide bir çiçek gibi olduğunu söyleyerek tüm annelerin gününü kutladı.

Başkan Anneler Gününü Kutladı

11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:27

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Annelerin dünyanın en değerli varlığı olduğunu söyleyen Büyükakın “Hayata gözlerimizi açtığımız ilk günden itibaren yanımızda olan, bizi şefkatiyle sarıp sarmalayan, besleyen, büyüten ‘Bana gelsin ona gelmesin’ diyerek tüm dertleri yüklenen, hastalandığımızda sabahlara kadar uyumayan, bizimle ağlayıp bizimle gülen kişi annemizdir. Bu nedenle de annelerimiz bizim en kıymetli varlığımızdır. Bugün bu mukaddes varlığa sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade edebilmek için önemli bir fırsattır. Hepimiz annemizin elini öpmeli, hayır duasını almalıyız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak annelere özel çalışmalar yaptıklarının altını çizen Büyükakın şöyle devam etti; “Annelerimize büyük önem veriyoruz. Çünkü her bireyi bir anne yetiştiriyor. Bu açıdan baktığımızda aslında anneler milletleri, devletleri büyütüyor. Annelerimiz ne kadar iyi olursa toplumda o denli iyi olur. Bizler annelerimizi mutlu etmek, onlara sosyal yaşamlarına dair yapmak istedikleri konusunda destek olmak, çocuklarını yetiştirirken tıkandıkları noktada omuz olmak için çalışıyoruz. Çocuğun ve annenin içinde olduğu bir eğitim sistemini hayata geçiriyoruz. Annelerimizi sosyal hayatın içine alıyoruz. Onların yüzü gülsün, toplumun yüzü gülsün istiyoruz. Çünkü ihtiyacımız olan sevgi, birlik duygusu annelerimizin avuçlarının içinde. Allah kimseyi annesiz ve anne merhametinden mahrum bırakmasın. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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