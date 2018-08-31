Başkan ‘’Arıcılığa desteğimiz artarak sürecek’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Arıcılar Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetimini makamında ağırladı. Görüşmede bir köy çocuğu olarak toprağın, ormanın, bitkinin, hayvancılığın ve suyun önemini çok iyi bildiğini ifade eden Karaosmanoğlu, tarıma ve hayvancılığa dönük desteklerin her geçen yıl katlanarak büyüdüğünü ifade etti. Arıcılıkla uğraşan vatandaşlara dönük Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin süreceğini belirten Karaosmanoğlu,



Kocaeli’nin bitki örtüsünün zenginliği dolayısıyla köylerde ve yaylalarda yapılan arıcılığa destek olmak ülkemizin bal üretime katkı sunmak demektir. Arıcılığa desteklerimiz artarak sürecek” dedi.

“BAL ÜRETİMİNİN ARTMASINA DA KATKI SAĞLAMIŞ OLDUK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları ile Arı Yetiştiriciliği Kursları ile geleceğin profesyonel arıcılarını da yetiştirdiklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Arı yetiştiriciliğinde her dönem yüzlerce vatandaşımızı bu alanda eğitiyoruz. Kocaeli genelinde iki bini geçkin kursiyerimize eğitim verdik. Bu sayede ilimizde bal üretiminin artmasına da katkı sağlamış olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bu denli zengin bir iklime ve coğrafyaya sahip kentimizde bunun kadrini kıymetini bilerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize destek çıkmak bizlerin önemli bir görevidir. Bu kentte köylü olmak bir artı değer hele üretime katkı sunmak çok daha büyük bir değerdir. Hele ki son 15 yıla baktığımızda bunu daha net görebilmekteyiz” ifadelerini sarf etti.

“SUNDUĞUMUZ KATKI TÜRKİYE’YE MODEL OLDU”

Arıcılık alanında yaptığımız teşvikler ve desteklerin yanı sıra eğitime ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yollar, meydanlar, konaklar, çocuk oyun parkları, kapalı pazarlar gibi burada yaşanmaz denilen en ücra noktaya kadar ulaştırdığımız hizmetler, köylerimizi daha cazibeli ve yaşanır hale getirdi. Eskiden köylü olmak bir eksiklikti. Köylü köyünde duramazdı. Köyler uzaktı. Ama bizler şimdi bu köyleri yakına taşırken her alanda da üretimin önünü açtık, destekledik. Arıcılık alanında üretimin artması için her türlü ekipman desteğine sunduğumuz katkı Türkiye’ye model oldu. Kaliteli üretim arttı, inşallah gelecek yıllar üretimin daha fazla arttığını da göreceğiz” şeklinde konuştu.

“DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılık yapan kardeşlerimize de bu noktada yeni desteklerimiz olacak vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Hükümetimizin de desteklediği farklı teşviklerin yanı sıra bal üreticilerimizin kalkınması için ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Çiftçimiz, köylümüz, üreticimiz kalkınırsa kent kazanır, kent kazanırsa ülke kazanır” diyerek sözlerini tamamladı. Arıcılar Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetimini üyelerine verilen ve üretimi artırıcı desteklerinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na ayrıca teşekkür etti. Birliktelik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.