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Başkan Ayaz, muhtarlarla buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Ayaz, muhtarlarla buluştu

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:01

Başiskele'de bir restoranda gerçekleşen toplantıda konuşan Ayaz, hizmet konusunda öncü bir belediye olduklarını belirterek, bu başarıda muhtarların payının büyük olduğunu dile getirdi.

Ayaz, halkın istekleri doğrultusunda hizmet verdiklerini aktararak, "37 mahallede sürekli halkla iç içeyiz, bu ziyaretlerimizi siz muhtarlarımızla birlikte yaparak projelerimizi halkımızın ve sizlerin talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Tespit edilen sorunları vatandaşlarımızın sesi olan siz muhtarlarımızla en kısa sürede çözüme ulaştırıyoruz." diye konuştu.

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