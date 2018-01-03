Başkan Ayaz, muhtarlarla buluştu

Başiskele'de bir restoranda gerçekleşen toplantıda konuşan Ayaz, hizmet konusunda öncü bir belediye olduklarını belirterek, bu başarıda muhtarların payının büyük olduğunu dile getirdi.

Ayaz, halkın istekleri doğrultusunda hizmet verdiklerini aktararak, "37 mahallede sürekli halkla iç içeyiz, bu ziyaretlerimizi siz muhtarlarımızla birlikte yaparak projelerimizi halkımızın ve sizlerin talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Tespit edilen sorunları vatandaşlarımızın sesi olan siz muhtarlarımızla en kısa sürede çözüme ulaştırıyoruz." diye konuştu.