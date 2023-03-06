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Başkan Aygün, Yaraların Sarılması İçin Deprem Bölgesinde

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaraların sarılması için yeniden deprem bölgesi Hatay'a gitti.

Başkan Aygün, Yaraların Sarılması İçin Deprem Bölgesinde

06 Mart 2023 Pazartesi 12:08

                                     
 Türkiye'nin tek yürek olduğu afet bölgelerinde devam eden çalışmalara Derince Belediyesi de katkı sunmaya devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de hafta sonu afet bölgesine giderek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Hatay'ın Defne ilçesine giden Başkan Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Hatay Defne'deki temasları sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırkent ve yemekhanede de incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, daha sora ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Aygün, "Hatay'ın Defne ilçesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan her noktada depremzede vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde. Kendilerine samimi gayretleri ve emekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. 
                                    






İHA
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