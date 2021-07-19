Başkan Bıyık, Arefe günü vatandaşlarla buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, arefe günü sahada vatandaşlarla buluştu. Güne şehitlik ziyaretiyle başlayan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte daha sonra Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşlarla çay simit eşliğinde hasbihal etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, arefe günü sahada vatandaşlarla buluştu. Güne şehitlik ziyaretiyle başlayan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte daha sonra Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşlarla çay simit eşliğinde hasbihal etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kurban Bayramı’nı sahada vatandaşlarla birlikte karşıladı. Kurban Bayramı öncesi arefe günü mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıtan Başkan Muzaffer Bıyık, ardından Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte şehitlik ziyareti gerçekleştirerek şehitler için dua okudu. Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra Darıcalı şehit Tahsin Sarıtosun’un ailesini ziyaret ederek hayır duası aldılar.

ÇINARALTI’NDA ÇAY SOHBETİ

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldiler. Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, çay simit eşliğinde vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı. Darıcalılara aileleriyle birlikte iyi bayramlar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşları bayramın ikinci günü Çınaraltı Meydanı’nda gerçekleşecek Kent Bayramlaşması programına da davet etti.















































































