Seçim beyannamesinde verdiği bütün sözleri yerine getiren ve projeleri bir bir hayata geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir projenin daha startını verdi. Abdi İpekçi Mahallesi’nde bulunan eski sağlık ocağı yıkılırken yerine yeni ve modern aile sağlığı ve kişisel gelişim merkezi yapılacak.

ABDİ İPEKÇİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE KİGEM BİNASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Başkan Bıyık, bir projenin daha startını verdi

Seçim beyannamesinde verdiği bütün sözleri yerine getiren ve projeleri bir bir hayata geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir projenin daha startını verdi. Abdi İpekçi Mahallesi’nde bulunan eski sağlık ocağı yıkılırken yerine yeni ve modern aile sağlığı ve kişisel gelişim merkezi yapılacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerine önem veren ve Emek Mahallesi’nde 329 dairelik modern bir kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiren Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi Mahallesi’nde bulunan ve sorunlu hale gelen Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi binasını de yıkarak yeniden yapacak. Mahalle sakinlerine yenileme sözü veren ve bu kapsamda sözünü yerine getiren Başkan Muzaffer Bıyık, yıkımı tamamlanan alanda çalışmaları inceleyerek en kısa sürede mahalleye ve ilçeye yakışan yeni bir merkez inşa edeceklerini söyledi.

SAĞLIK MERKEZİ VE KİGEM BİNASI

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan ile birlikte yıkımı gerçekleşen alanda incelemeler yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İlçemize bir yandan yeni eserler kazandırırken bir yandan da riskli binalarımızı dönüştürerek vatandaşlarımıza daha güvenli hizmet alanları oluşturuyoruz. Eskiyen ve riskli hale gelen sağlık merkezimizi yenilemek için vatandaşlarımıza sözümüz vardı. Yıkımını gerçekleştirdik ve çalışmalara başladık. Toplam 550 metrekare inşaat alanından oluşacak Abdi İpekçi Aile Sağlığı ve KİGEM binamızda 7 poliklinik, 7 derslikli KİGEM, çok amaçlı salon ve fuaye alanlarının da yer alacağı modern bir kompleks inşa edeceğiz. Mahallemize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun”















