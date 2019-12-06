Başkan Bıyık Cemevi’nde Birlik Mesajı Verdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Anadolu Kültür ve Cemevi’ni ziyaret ederek canlarla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de Alevilerin yaşadığı evlere yönelik yapılan provoke saldırıları kınadığını ifade eden Başkan Bıyık, birlik beraberlik mesajları verdi. Cemevi’nde Alevilerle bir araya gelerek çay içip sohbet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İzmir’de Alevi kardeşlerimize yönelik yapılan provokatif saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu tür girişimlerin birliğimize, kardeşliğimize zarar vermesine izin vermemeliyiz. Alevi kardeşlerimizle ve tüm vatandaşlarımızla birlikte birlik beraberlik içinde tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak anlayışıyla huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Darıca’da da her zaman olduğu gibi huzur içinde yaşamaya devam ediyoruz. İzmir’de yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum” diye konuştu. Aleviler de kendilerini yalnız bırakmayan ve destek olan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.