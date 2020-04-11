banner485
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık, Darıcalılara ekmek dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokağa çıkma yasağının ardından Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle birlikte sokağa çıkamayan vatandaşlara ekmek dağıttı. Sokak sokak gezen Başkan Bıyık, vatandaşlara evde kal çağrısında da bulundu.

Başkan Bıyık, Darıcalılara ekmek dağıttı

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:22

Dün gece başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Darıca Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşlar için ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başkan yardımcılarıyla birlikte sokak sokak gezerek ekmek isteyen vatandaşların kapısına ekmek bıraktı.

İHTİYACI OLAN ARAMAKTAN ÇEKİNMESİN

Darıcalı vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendi mesleği olan fırıncılığa da vurgu yaparak “Bugün ekmekler Fırıncı Başkan’dan” esprisi de yaptı. Vatandaşların sırtını yasladığı bir belediye anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımızın eczane ve gıda gibi olmazsa olmaz ihtiyaçları için ekiplerimiz gün boyunca sahada çalışıyor. Ben de başkan yardımcılarımla birlikte ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız belediyemizi aramaktan çekinmesin. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız” dedi.

FIRINCI BAŞKAN ESPRİSİ

Darıcalı vatandaşlar sokakta ekmek dağıtan belediye başkanını karşılarında görünce şaşırırken kendilerini bu zor günde yalnız bırakmadığı için de Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Vatandaşlar ekmeklerin parasını ödemek isteyince Başkan Muzaffer Bıyık da “Belediye başkanınız fırıncı olunca bugün ekmekler benden” diyerek para almadı. Başkan Muzaffer Bıyık, ekmeğin yanı sıra vatandaşlara maske ve eldiven de dağıttı. Sokakta vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, herkese evlerinde kalması yönünde de çağrıda bulundu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıta vatandaşları evlerine ulaştırıyor Zabıta vatandaşları evlerine ulaştırıyor
Kocaeli'de tedbirler devaam ediyor Kocaeli'de tedbirler devaam ediyor
Açık işyerleri dezenfekte ediliyor Açık işyerleri dezenfekte ediliyor
Amerika’nın Perişan Hali Amerika’nın Perişan Hali
Kocaeli'de sesizlik hakim Kocaeli'de sesizlik hakim
Kocaeli'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kocaeli'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Zabıta vatandaşları evlerine ulaştırıyor
Sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte zorunlu nedenlerden dolayı hastanede ve evinin dışarısında...

Haberi Oku