Başkan Bıyık, Esnafa Çalışmaları Anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Darıca İstasyon ve Genç Osman Caddesi esnaflarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Esnaf toplantısına Başkan Muzaffer Bıyık ile birlikte AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Sıddık Topal ve cadde esnafları katıldı.

HERKESİN FİKİRLERİNİ ÖNEMSİYORUZ

Darıca’da geride bıraktığımız yıl yapılan ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren ve fikir alışverişinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak ilçemizi ortak akılla yönetmek için herkesin fikirlerini önemsiyor ve değer veriyoruz. Esnaflarımızla her fırsatta bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinliyor taleplerini not alıyoruz. Esnaflar toplumun en önemli kesimleridir. Sizlerin sorunlarını kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Hep birlikte ilçemizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

2021’DE DARICA’DA BİRÇOK PROJE HAYAT BULACAK

2021 yılının Darıca’da birçok önemli projenin hayat bulduğu bir yıl olacağını kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geride bıraktığımız yılda bir yandan pandemiyle mücadele ederken bir yandan da ilçemize önemli eserler kazandırmak için çalıştık. 2021 yılı için de planlamalarımızı yaptık. 2021 yılı ilçemiz için birçok önemli projenin hayata geçtiği bir yıl olacak. Darıca’yı daha yaşanabilir ve modern bir ilçe yapmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma adına projeler üretiyoruz” dedi.









