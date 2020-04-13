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Başkan Bıyık, gelen telefonlara cevap verdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin çağrı merkezini arayıp, talep ve isteklerde bulunan vatandaşların telefonlarına cevap verdi.

Başkan Bıyık, gelen telefonlara cevap verdi

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:51

Darıca Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınına karşı önlemleri arttırırken ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmayarak destekte bulunuyor. Salgını önleme çalışmaları kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 7/24 gelen aramalara cevap vererek ihtiyaç sahiplerine taleplerini ulaştırıyor.

BAŞKAN BIYIK ÇAĞRILARI CEVAPLADI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca Belediyesi merkez bina ve Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde iki ayrı ekiple hizmet veren Vefa Sosyal Destek Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Telefonun başına da geçen Başkanı Muzaffer Bıyık, gelen aramalara cevap vererek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşların isteklerini not alan Başkan Muzaffer Bıyık, ekipleri yönlendirerek taleplerin evlere ulaşmasını sağladı.

VATANDAŞLARIMIZA YARDIMCI OLACAĞIZ

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların tüm ihtiyaç ve talepleri için hazır olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “444 7 441 numaralı çağrı telefonumuz 7/24 vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İhtiyacı olan hiç kimse aramaktan çekinmesin. Darıca Belediyesi olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında ve yardımcısı olacağız” diye konuştu.




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