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Başkan Bıyık, İlk Sahuru Depremzedelerle Yaptı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deprem bölgesinde koordinatör olarak görev yaptığı Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde çadır kentlerde kalan vatandaşlara sahurluk erzak dağıtarak Ramazan’ın bereketini depremzedelerle paylaştı.

Başkan Bıyık, İlk Sahuru Depremzedelerle Yaptı

23 Mart 2023 Perşembe 18:06

 
 
 
  11 ayın sultanı Ramazan’ı, deprem bölgesinde karşılayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilk sahuru depremzedelerle birlikte yaptı. Koordinatör olduğu Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, ekibiyle birlikte konteyner kent ve konteyner çarşı çalışmalarını yakından takip etti. 
 
  Gece çadırlara sahurluk dağıttı 
  Gün boyu Kahramanmaraş’ta çalışmaları koordine eden Başkan Muzaffer Bıyık, kurulan iftar çadırındaki çalışmaları da inceleyerek bilgi aldı. Gece geç saatlere kadar depremzedelerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, gece de çadır ve konteynerlerde kalan depremzedeleri tek tek ziyaret ederek hayırlı ramazanlar dileyip erzak dağıttı. İlk sahuru depremzedelerle yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Ramazan’ın bereketini afet bölgesindeki vatandaşlarla paylaştığı için mutlu olduğunu dile getirdi. 
  




                                   


İHA
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