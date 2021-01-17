Başkan Bıyık, Karda Sokak Hayvanlarını Besledi

BAŞKAN BIYIK SEVİMLİ DOSTLARIMIZI UNUTMADI
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kızı Merve Bıyık ile birlikte beslenme noktalarını ziyaret ederek sevimli dostlarımız için mama ve su bıraktı. Kendi elleriyle sokak hayvanlarını besleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belirli bölgelerde besleme yapıyoruz. Bunu her zaman yapıyoruz. Ama özellikle kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlandıkları için bunu daha yoğun şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun sevimli dostlarımız bize emanet. Gerek sokağa çıkma kısıtlamalarında gerekse de olumsuz hava şartlarında olduğu gibi her zaman sokak hayvanları için gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.