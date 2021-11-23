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BAŞKAN BIYIK, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA OKUL MÜDÜRLERİYLE BULUŞTU

Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’

BAŞKAN BIYIK, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA OKUL MÜDÜRLERİYLE BULUŞTU

23 Kasım 2021 Salı 13:26

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki okullarda görevli okul müdürleriyle bir araya geldi. Eğitim camiasını önemsediğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, eğitimin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelinde görevli okul müdürleriyle buluştu. Darıca Balıkçısı’nda düzenlenen toplantıya Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve ilçe genelindeki özel ve resmi okullarda görevli okul müdürleri katıldı.

ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEK

Okul müdürleri nezdinde tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biri. Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi geleceğe hazırlayarak çok önemli bir görevi üstleniyorlar. Bize düşen eğitim camiasının her zaman yanında ve destekçisi olmak. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum” dedi.

EĞİTİM TALEPLERİ ÖNCELİĞİMİZ

Eğitim camiasını önemsediklerini de kaydeden ve Darıca’da eğitimin kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “El birliği ile Darıca’mızda eğitim kalitesini yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Okullarımızdan ve eğitim camiasından gelen talepler en önemli önceliklerimizden biri. Darıca Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Program sonunda Başkan Muzaffer Bıyık, okul müdürlerine hediye takdim ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Okul müdürleri de kendilerini unutmayan Başkan Muzaffer Bıyık’a anlamlı buluşma için teşekkür ettiler.



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