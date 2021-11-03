GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN BIYIK, OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİMİ İLE BULUŞARAK TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’ Toplumun her kesimiyle diyalog halinde olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Aslan Çimento İlkokulu Okul Aile Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Talepleri dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Sağlıklı ve kaliteli bir eğitimin verilebilmesi için öğrencilerimizin ve eğitimin her zaman yanındayız" dedi.

BAŞKAN BIYIK, OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİMİ İLE BULUŞARAK TALEPLERİNİ DİNLEDİ

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:03


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplumun bütün kesimleriyle istişare halinde olmaya özen gösteriyor. Darıca’yı ortak akılla yönetmek anlayışıyla hareket eden ve bu kapsamda herkesi dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Aslan Çimento İlkokulu Okul Aile Birliği yönetimi ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Okul aile birliği yönetimi söz alarak Başkan Muzaffer Bıyık ve belediyeden beklentilerini dile getirdiler.

DAHA İYİ BİR EĞİTİM İÇİN YANINIZDAYIZ

Eğitimin olmazsa olmaz olduğunu ve Darıca Belediyesi olarak eğitimi her zaman ön planda tuttuklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ben de bir babayım. Benim de çocuklarım eğitim görüyor. Eğitime destek olmak bizim için en önemli görevlerden biri. Darıca Belediyesi olarak eğitimi her zaman ön planda tutuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli ve iyi bir eğitim almaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her hafta pazartesi günü bir okula giderek bayrak törenine katılıyoruz ve ardından okul müdürü ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Okul aile birliği yönetimi de kendilerini dinleyen ve eğitime destek veren Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TASAM’dan Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü TASAM’dan Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon...
‘’Böyle Bir Millete Hizmet Etmek Büyük Keyif” ‘’Böyle Bir Millete Hizmet Etmek Büyük Keyif”
Cumhuriyet’te Asfalt Çalışması Tamam Cumhuriyet’te Asfalt Çalışması Tamam
Tel Örgülerde Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı Tel Örgülerde Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı
4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına Katılım İçin Son 2 Hafta 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına Katılım...
Ankara Devlet Tiyatrosu SDKM’ye Geliyor Ankara Devlet Tiyatrosu SDKM’ye Geliyor
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

TASAM’dan Başkan Büyükakın’a Stratejik...
Dış Politika alanında faaliyet gösteren TASAM, Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi...

Haberi Oku