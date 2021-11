BAŞKAN BIYIK, OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİMİ İLE BULUŞARAK TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’ Toplumun her kesimiyle diyalog halinde olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Aslan Çimento İlkokulu Okul Aile Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Talepleri dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Sağlıklı ve kaliteli bir eğitimin verilebilmesi için öğrencilerimizin ve eğitimin her zaman yanındayız" dedi.