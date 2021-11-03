BAŞKAN BIYIK, OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİMİ İLE BULUŞARAK TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Bıyık: ‘Eğitimin her zaman yanındayız’ Toplumun her kesimiyle diyalog halinde olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Aslan Çimento İlkokulu Okul Aile Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Talepleri dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Sağlıklı ve kaliteli bir eğitimin verilebilmesi için öğrencilerimizin ve eğitimin her zaman yanındayız" dedi.









Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplumun bütün kesimleriyle istişare halinde olmaya özen gösteriyor. Darıca’yı ortak akılla yönetmek anlayışıyla hareket eden ve bu kapsamda herkesi dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Aslan Çimento İlkokulu Okul Aile Birliği yönetimi ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Okul aile birliği yönetimi söz alarak Başkan Muzaffer Bıyık ve belediyeden beklentilerini dile getirdiler.

DAHA İYİ BİR EĞİTİM İÇİN YANINIZDAYIZ

Eğitimin olmazsa olmaz olduğunu ve Darıca Belediyesi olarak eğitimi her zaman ön planda tuttuklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ben de bir babayım. Benim de çocuklarım eğitim görüyor. Eğitime destek olmak bizim için en önemli görevlerden biri. Darıca Belediyesi olarak eğitimi her zaman ön planda tutuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli ve iyi bir eğitim almaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Her hafta pazartesi günü bir okula giderek bayrak törenine katılıyoruz ve ardından okul müdürü ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Okul aile birliği yönetimi de kendilerini dinleyen ve eğitime destek veren Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.









