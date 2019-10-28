Başkan Bıyık organlarını bağışladı

Darıca Belediyesi ve Kızılay Darıca Şubesi işbirliği ile Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı ve organ bağışı programı düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, partililer, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. “Vatan sana kanım feda” başlığıyla Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek olmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Bıyık, kan ve organ bağışının hayat kurtardığını ifade ederek Darıcalıları kampanyaya davet etti. Kendisi de organlarını bağışladığını gösteren belgeyi imzalayan ve organ bağışında bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, organ bağışıyla birçok kişinin hayatının kurtulabileceğini söyledi.