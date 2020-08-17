banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık, Osmangazi esnafını dinledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnafın yüzünü güldürecek çalışmaları hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Bıyık, prestij cadde uygulamalarıyla Darıca’nın çehresini değiştireceklerini söyledi.

Başkan Bıyık, Osmangazi esnafını dinledi

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:33


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf gezilerine ara vermeden devam ediyor. Her fırsatta esnafla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Muzaffer Bıyık, hafta sonu Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği Aşıroğlu Caddesi’nde esnaflardan biraz daha sabır isteyen Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte esnafın yüzünün güleceğini söyledi.

CADDELER DAHA MODERN HALE GELİYOR
Esnafı önemsediğini ve esnafın yüzünü güldürecek çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’da esnafımızın güçlü olmasını istiyoruz. Mutlu Darıca için çalışıyoruz. Esnafımızın bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Darıca’nın özellikle ana caddelerinde prestijli cadde uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz. Prestijli caddelerimizle Darıca daha güzel bir görünüme kavuşacak. İlk olarak Aşıroğlu Caddemizde başladık. Esnaf olarak çalışmalar nedeniyle zor günler geçirdiğinizin farkındayız. Ama biraz daha sabır istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Aşıroğlu Caddesi örnek bir cadde olacak. Işıklandırmasıyla, kaldırımlarıyla, çöplerin yer altına alınmasıyla caddeler daha modern ve ilçemize yakışır bir hale gelecek” diye konuştu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şeker, dayanıksız yapılarla mücadele ediyor Şeker, dayanıksız yapılarla mücadele ediyor
Haftasonu 107 kişi kurtarıldı Haftasonu 107 kişi kurtarıldı
Körfez'e 100 metrekarelik spor salonu Körfez'e 100 metrekarelik spor salonu
Tatbikat 3 gün 3 gece sürdü Tatbikat 3 gün 3 gece sürdü
Başkan Şayir, “Yüreğimizdeki acı 21 yıldır taze” Başkan Şayir, “Yüreğimizdeki acı 21 yıldır...
Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya öldü Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya öldü
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Şeker, dayanıksız yapılarla mücadele ediyor
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde evlerinin yıkılması sonucu iki kızını kaybeden AK Parti Kocaeli Milletvekili...

Haberi Oku