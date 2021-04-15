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Başkan Bıyık, Ramazan’da Sokak Sokak Geziyor

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, İFTAR ÖNCESİ MAHALLELERDE VATANDAŞLARI ZİYARET EDİYOR.

Başkan Bıyık, Ramazan'da Sokak Sokak Geziyor

15 Nisan 2021 Perşembe 12:49

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle, sokak sokak gezerek 11 ayın sultanı Ramazan’ın bereketini Darıcalılarla birlikte paylaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek mahalle ziyaretleri yapan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla hasbihal ediyor.

11 ayın sultanı Ramazan, Darıca’da bir başka güzel yaşanıyor. Darıca Belediyesi tarafından her gün ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılırken, erzak ve gıda yardımları da sürüyor. Ramazan’ın anlamına uygun hareket eden Darıca Belediyesi, yardıma muhtaç aileleri de unutmuyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede sokak gezileriyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor ve sorunlarını dinliyor. Mahalle muhtarı, meclis üyesi ve mahalle başkanının da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinliyor.

VATANDAŞLARLA GÖNÜL BAĞI SÜRÜYOR

Gittiği her mahallede esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun hareket ederek mahalle sakinleriyle hasbihal ediyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle toplu ramazan organizasyonları iptal edilirken Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla gönül bağını koparmadan çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Darıcalılarla bir araya gelen Başkan Bıyık, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek vatandaşlarla sohbet edip talep ve sorunlarını dinliyor. Her zaman Darıcalılarla iç içe olma sözü veren ve bunu Ramazan’da da sürdüren Başkan Bıyık, Ramazan’ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşıyor.













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