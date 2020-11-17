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Başkan Bıyık, Sahada Çalışmaları İnceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde devam eden projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Bıyık, Sahada Çalışmaları İnceledi

17 Kasım 2020 Salı 10:11

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin farklı bölgelerinde devam eden saha çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bünyesinde farklı mahallelerde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte park ve semt sahalarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, teknik ekibinden bilgiler alırken, mahalle sakinleri ve esnafla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

BIYIK: “VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan ve Ayhan Naci Yılmaz ile meclis üyelerinin de eşlik ettiği incelemelerde Darıca’nın daha yaşanabilir bir kent olması adına sahada çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde rutin hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. İlçemizi hak ettiği noktaya taşımak ve daha modern yaşanabilir bir kent olması adına canla başla çalışıyoruz” dedi.

HER MAHALLEYE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Darıca genelinde her mahalleye eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, hafta sonu Bayramoğlu, Piri Reis ve Cami Mahallesi gibi farklı mahallelerdeki çalışmaları bizzat inceledi. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı güzelleştirmek için her noktada çalışmalarımız sürüyor. Mahalle ayrımı yapmadan her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık’ı sahada gören vatandaşlar da sorunlarını anlatırken kendilerini dinleyen Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.










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