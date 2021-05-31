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Başkan Bıyık, Sahadan Ayrılmıyor

Her fırsatta sahada olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelinde devam eden projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Bıyık, Sahadan Ayrılmıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:03


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin farklı bölgelerinde devam eden saha çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bünyesinde farklı mahallelerde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, teknik ekibinden bilgiler alırken, mahalle sakinleri ve esnafla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

BIYIK: “ÇALIŞMALARI AKSATMIYORUZ”

Darıca’nın daha yaşanabilir bir kent olması adına sahada çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde rutin hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. İlçemizi hak ettiği noktaya taşımak ve daha modern yaşanabilir bir kent olması adına canla başla çalışıyoruz” dedi.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Darıca genelinde her mahalleye eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, hafta sonu farklı mahallelerdeki çalışmaları bizzat inceledi. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı güzelleştirmek için her noktada çalışmalarımız sürüyor. Mahalle ayrımı yapmadan her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık’ı sahada gören vatandaşlar da sorunlarını anlatırken kendilerini dinleyen Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.









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