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BAŞKAN BIYIK, SALI PAZARINI GEZİP VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Bıyık: ‘Sizin gündeminiz bizim gündemimiz olacak’

BAŞKAN BIYIK, SALI PAZARINI GEZİP VATANDAŞLARI DİNLEDİ

15 Ekim 2019 Salı 16:51

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Pazar ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta Osmangazi Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarını ziyaret eden Başkan Bıyık, Pazar esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her hafta farklı bir mahallede kurulan pazarı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini not alıyor. Başkan Bıyık’ın bu haftaki durağı Osmangazi Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık beraberinde Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş ile birlikte pazarı gezerek mahalleliyle de hasbihal etti.

VATANDAŞIN GÜNDEMİ BİZİM GÜNDEMİMİZ OLACAK

Pazarcı esnafını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Bıyık, pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Pazarcı esnafıyla kahvaltı da yapan Başkan Bıyık, vatandaşlara dokunacak işler yapacaklarını ifade ederek “Bizim belediye olarak gündemimizle vatandaşın gündemi aynı olacak. Vatandaşımızın gündemi bizim de gündemimiz olacak. Halkımızın istemediği şeyleri yapmayacağız. Mahallelerimizi gezerek sorun ve taleplerini not alıyoruz. Aldığımız notları








 dikkate alarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak işler yapacağız” diye konuştu.

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