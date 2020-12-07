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Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle Besledi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak beslenme noktalarına mama ve su bıraktı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kendi elleriyle kuşları ve sokak hayvanlarını besledi.

Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle Besledi

07 Aralık 2020 Pazartesi 15:13

Koronavirüs önlemleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahallelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirirken sokak hayvanlarını da unutmadı. Darıca’nın çeşitli noktalarında oluşturulan beslenme noktalarında sokak hayvanları için su ve mama bırakan Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı.

BAŞKAN BIYIK KENDİ ELLERİYLE BESLEDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hafta sonu sahada çalışmaları incelerken sokak hayvanlarını da kendi elleriyle besledi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ekibiyle birlikte beslenme noktalarını ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi. Kuşlara da yem ve su veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Onlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da haklarına saygı duyuyoruz. Küçük ve sevimli dostlarımızın ihtiyaçları için, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz ve veterinerlerimizle bakımlarını yapıyoruz. Oluşturduğumuz beslenme noktalarında yiyecek içecek bulamayan minik dostlarımız için mama bırakıyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının sokağa çıkma kısıtlamasında olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.












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