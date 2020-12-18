Başkan Bıyık, temizlik aracıyla birlikte sokakları temizledi

Daha önce çöp toplama araçlarını satın alan Darıca Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2 adet yeni süpürge aracı daha satın alınırken Başkan Muzaffer Bıyık, aracı kullanarak sokakları temizledi.

Darıca Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında kaynakların daha verimli ve etkin kullanılması amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce çöp toplama kamyonlarını satın alan Darıca Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet daha süpürge aracı satın alarak filosuna dahil etti. Yeni alınan sıfır kilometre süpürge araçları teslim alınırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da araçları test etti.

DAHA TEMİZ BİR DARICA İÇİN

Daha temiz bir Darıca için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek “Darıca halkımızın hizmeti için aldığımız araçları teslim aldık. Temizliği önemsiyoruz. Ciddi derecede yatırımlar yapıyoruz. Göreve geldiğimizde 31 adet aracı satın almıştık. Elhamdülillah borçlarını bitirdik. Şu anda kullandığımız araçların tamamı Darıca halkının malı. Yeni aldığımız süpürge araçlarıyla mahalle aralarında bütün sokaklarda temizlik çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Birkaç ay sonra iki adet araç daha alacağız. Yeni aldığımız araçlar sıfır araçlar. Yaklaşık 1.5 Milyon TL bedeli var. İnanıyorum ki Darıca halkına uzun yıllar kesintisiz hizmet verecek. İlerleyen süreçte araç filomuzu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

BAŞKAN BIYIK DİREKSİYONA GEÇİP SOKAKLARI TEMİZLEDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, araçların teslim alınmasının ardından süpürge aracının direksiyonuna geçti. Yeni araçları test eden Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra süpürge aracını kullanarak sokakları temizledi. Başkan Muzaffer Bıyık’ı temizlik aracının direksiyonunda gören vatandaşlar el sallayarak sevgi gösterisinde bulunurken Başkan Muzaffer Bıyık da vatandaşlara selam verdi.