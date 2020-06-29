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Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay içip sohbet etti

ÇINARALTI, DARICA’YA YAKIŞAN ŞIK VE MODERN BİR MEKAN OLACAK

Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay içip sohbet etti

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:10

Hafta sonu yoğun bir mesai geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşlarla çay içip sohbet ederek taleplerini dinledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu tatilini vatandaşlarla iç içe geçirmeye devam ediyor. Darıcalıları hafta içi olduğu gibi hafta sonu da yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, düğün ve cenazelerin yanı sıra esnaf ziyaretlerinde de bulunarak vatandaşlarla hasbihal ediyor.

VATANDAŞLARLA ÇAY SOHBETİ

Geçtiğimiz hafa sonu da yoğun programına rağmen vatandaşları unutmayan Başkan Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte ilçenin tarihi ve sembol mekanlarından biri olan Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşları ziyaret etti. Yoğun programı arasında vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Darıcalıların fikirlerine her zaman önem verdiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelip görüş ve önerilerini almaya devam edeceğini söyledi.

ÇINARALTI ÇOK GÜZEL OLACAK

Çınaraltı Meydanı’nda yeni bir çalışma yapacaklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Çınaraltı bizim için önemli ve değerli bir alan. Bizim tarihimizden de bir parça. Çınaraltı’nın mevcut halinin ilçemize yakışmadığını düşünüyorum. Çınaraltı için yeni bir proje hazırlıyoruz. Esnafımızla işbirliği halinde olarak ilçemize yakışan şık ve modern bir alan oluşturacağız. Çınarlatı yeni haliyle çok daha güzel olacak” diye konuştu. Darıcalılar da her zaman yanlarında olan ve kendilerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.






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