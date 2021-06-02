BAŞKAN BIYIK, YENİLENEN ÇINARALTI MEYDANI’NDA ESNAF VE VATANDAŞLA BULUŞTU





BAŞKAN BIYIK’TAN ÇAY VE SİMİT İKRAMI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kısa bir süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan Çınaraltı Meydanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan normalleşme kararının ardından yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine açıldı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tarihi Çınaraltı’nda vatandaş ve esnafla çay sohbetinde bir araya geldi. Vatandaşlara çay ve simit ikram eden Başkan Muzaffer Bıyık, yenilenen Çınaraltı Meydanı’nın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İLÇEYE YAKIŞAN MODERN MEYDAN

Çınaraltı Meydanı’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yenileme çalışmaları kapsamında eski zemin tamamen sökülerek modern granit taşlarla döşendi. Çınaraltı Meydanı’nda bulunan çay bahçelerinin olduğu binaların da aynı renkte dış cephe boyaması yapılırken oldukça güzel bir görünüme kavuştu. Yaklaşık 1000 metrekare alandan oluşan ve sert zemin uygulamaları ile aydınlatma sistemlerinin uygulandığı çalışmada meydan çeşitli kent mobilyaları ile de süslendi. Darıca’nın simgesi olan Pelikan görseli de meydana yerleştirilirken aynı zamanda Darıca’nın simgelerinden olan enginar, kiraz ve zeytin görselleri ile de süsleme yapıldı. Oturma bankları ve şehir mobilyaları ile çeşitlendirilen Çınaraltı Meydanı vatandaşların huzur bulacağı ve güzel vakit geçirebileceği bir alana dönüştürüldü” dedi.

DARICA’YA HAYIRLI OLSUN

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeye yakışan modern bir meydan düzenlemesi yaptıkları için mutlu olduklarını da ifade ederek “Tarihi Çınaraltı Meydanı ilçemizin sembol yerlerinden biri. Darıca’mıza yakışan modern bir meydan inşa etmek istedik. Yeni proje ile Çınaraltı’nın tarihi ve doğal dokusunu koruyarak günümüze uyarladık ve kentle bütünleşen vatandaşlarımızın huzur bulacağı bir meydan haline getirdik. Söz verdiğimiz gibi kısa süre içerisinde çalışmayı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Darıca’ya hayırlı olsun” diye konuştu. Meydanda bulunan tarihi çınarın bakımının da yapıldığı çalışma, vatandaşlar tarafından da oldukça beğenilirken esnaf ve vatandaşlar da Başkan Muzaffer Bıyık’a proje için teşekkür ettiler.



















