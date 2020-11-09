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Başkan Bıyık’tan 10 Kasım mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Başkan Bıyık'tan 10 Kasım mesajı

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:41

Atatürk’ün milletimizin ortak değeri olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Atatürk, dik ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadeleyi milletimizin bütün fertlerinin desteğiyle zafere ulaştırmayı başarmıştır. Milletten aldığı güç ve destekle düşmana karşı koymuş, yine milletin azim ve kararlılığıyla büyük bir destan yazmıştır.

Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal’in mücadeleci ruhunu iyi anlamalı ve gençlerimize iyi anlatmalıyız. Onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.

Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte kahraman milletimizin verdiği eşsiz mücadeleyi hiçbir zaman unutmadan bize miras bırakılan bu kutsal vatanı ileri taşımak için daha fazla çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum.”




 

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