Başkan Bıyık’tan 23 Nisan mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Darıca Belediye başkanı Muzaffer Bıyık, çocuklara seslenerek “Sizleri evlerinizin balkonuna davet ediyorum. Okulda sınıfınızı süsler gibi evinizi süsleyin ve Türk bayrağıyla birlikte siz de balkonlarınızdan bize katılın” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. 23 Nisan coşkusunun bu yıl evlerde yaşanacağını ifade eden Başkan, Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum.

MORAL OTOBÜSÜ ÇOCUKLAR İÇİN YOLA ÇIKACAK

Milli iradenin sembolü olan 23 Nisan, İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği kararlılığın ilanıdır. Çocuklarla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel örneğidir. Bu yıl 23 Nisan’ı koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kutladığımız için içimiz biraz buruk. Bu nedenle çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürmek için onlara sürpriz hazırladık. 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamak için Moral Otobüsümüz çocuklar için yola çıkacak. Şehir turu atacak olan Moral Otobüsümüz, çocuk bandosu eşliğinde 23 Nisan coşkusunu sokağınıza, evinize getirecek.

SINIFINIZI SÜSLER GİBİ EVİNİZİ SÜSLEYİN

Değerli Darıcalılar, kıymetli çocuklar; Sizleri evlerinizin penceresine ve balkonuna davet ediyorum. Okulda sınıfınızı süsler gibi evinizi süsleyin ve Türk bayrağıyla birlikte siz de balkonlarınızdan bize katılın. 23 Nisan Perşembe akşamı da saat 9’da aynı heyecan ve coşkuyla balkonlarımızdan İstiklal Marşımızı hep birlikte okuyalım. Bu zor günleri birlikte aşacağımız inancıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılı kutlu olsun.”