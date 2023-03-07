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Başkan Bıyık’tan 8 Mart Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bıyık'tan 8 Mart Mesajı

07 Mart 2023 Salı 12:13

 Kadınların gelecek nesillerin mimarı olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Ailesi, ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklarla, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, her türlü takdiri hak etmektedir. Yüce dinimiz de annelerimize, kadınlarımıza büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyurarak kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur. Kadınlarımızı sadece bir gün değil, her gün el üstünde tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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