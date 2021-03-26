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Başkan Bıyık’tan Berat Kandili Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Milletimizin ve İslam aleminin kandilini tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yüce dinimizde rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Başkan Bıyık'tan Berat Kandili Mesajı

26 Mart 2021 Cuma 13:15

Kandiller, özel günler olmalarının yanı sıra bizleri birliğe, dirliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, barışa ve sevgiye çağıran müstesna zamanlardır. 11 ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’nin dayanışmaya en çok ihtiyacımızın olduğu hassas süreçten geçtiğimiz şu süreçte milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Kurtuluş, af ve arınma gecesi olan, bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunan Berat Kandili, tüm İslam alemi için önemli bir fırsattır. Sonsuz merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak; ilahi affa mazhar olma, günahlarımızdan arınma, lütuf ve ihsanlara erişebilme fırsatını yakalayabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Gecemiz ve kandilimiz mübarek olsun.”


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