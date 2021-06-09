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Başkan Bıyık’tan Çocuklara Sürpriz

Başkan top isteyen çocukları kırmadı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal medyadan kendisine seslenen ve top isteyen çocuklara sürpriz yaptı. Çocuklara top ve forma hediye eden Başkan Muzaffer Bıyık, yeni yapılan semt sahasında çocuklarla maç oynadı.

Başkan Bıyık'tan Çocuklara Sürpriz

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:57

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal medya hesabından kendisine video gönderen ve futbol topu isteyen çocuklara sürpriz yaptı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden bir grup çocuk, topları patlayınca sosyal medya üzerinden video çekerek Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a seslendiler ve yeni top istediler. Başkan Muzaffer Bıyık da çocukları kırmayarak onlara sürpriz hazırladı.

BAŞKAN ÇOCUKLARLA ÇİFT KALE MAÇ YAPTI

Fevzi Çakmak Mahallesi Çubuk Sokak’ta bulunan ve yeni yapılan semt sahasında çocuklarla buluşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, top ve forma hediye etti. Yeşil ve sarı takım olarak ikiye ayrılan çocuklarla birlikte maç yapan Başkan Muzaffer Bıyık, çocukların sevincine ortak oldu. Geleceğimizin teminatı olan çocukları önemsediğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bize sosyal medyadan ulaşan yavrularımızın futbol topu isteğini geri çevirmedik. Onların mutluluğu her şeye değer. Birlikte keyifli bir maç yaparak onların coşkusuna ortak olduk. Yeni yapılan semt sahalarımızın sayısını arttırarak çocuklarımızın daha modern mekanlara kavuşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı karşılarında gören çocuklar sevinçlerini dile getirirken top ve forma hediyesi için de teşekkür ettiler. Sürprizi beklemediklerini ifade eden çocuklar ancak belediye başkanıyla karşılıklı maç yaptıkları için de mutlu olduklarını söylediler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocukları sevindirdiği için mutlu olduğunu belirterek her zaman çocuklar ve gençlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. 











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