Başkan Bıyık’tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Bıyık, ”Milletimiz Gazi M. Kemal Atatürk önderliğinde ülkemizi bölmek ve binlerce yıldır vatan bildiğimiz bu toprakları işgal etmek isteyen güçlere karşı kahramanca mücadele ederek 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Ülkemiz Her Zamankinden Daha Güçlü

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar geçen 96 yılda bağımsızlığına ve vatanına her şartta sahip çıkan milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücüyle çalışmaktadır. Dönemin zor şartları altında, Türk halkının vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti özellikle son yıllarda atılan adımlarla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Her alanda büyük atılımlar gerçekleştiren ülkemiz Cumhuriyetimizin 96. Yılında her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiştir. Ülkemiz artık sadece bölgesinde değil dünyanın her yerindeki mazlum halkların umudu olmuş ve güçlü siyasi iradesiyle sorunların çözümü noktasında her daim söz sahibi ülke haline gelmiştir.

Darıca’lı Şehidimize Allah’tan Rahmet Diliyorum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde aldığımız şehit haberi yüreklerimizi burktu. ‪Barış Pınarı Harekatında yaralanarak kaldırıldığı Hastanede tedavi gören Darıca’lı evladımız Tahsin Sarıtosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidimizin acısıyla buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”