Başkan Bıyık’tan Cumhuriyetin 100. Yılı mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayarak, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılını ve tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Bu yıl 100. Yıl olması dolayısıyla daha coşkulu ve gururlu olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren milletimiz, kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır. Milletimiz bu kararıyla hakimiyetin kayıtsız şartsız millet iradesinde olduğunu ilan etmiş ve Cumhuriyetimizi içtenlikle sahiplenmiştir.

TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ

Cumhuriyetin 100 yıldan beri milletimize sunduğu kazanımları korumak ve bizi birbirimize bağlayan değerlerimizi yaşatmak, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak; ancak hepimizin sorumluluklarımızı en iyi biçimde yerine getirmemizle başarılabileceğimiz bir hedeftir. Bunun için devlet millet el ele vererek canla başla çalışmaya devam etmeliyiz. Bugün geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla yürüyor ve Cumhuriyeti daha sağlam temellere oturtuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı vizyonu ile birlikte ülkemiz artık dünden daha güçlü ve her alanda söz sahibi olan bir ülke haline gelmiştir. 29 Ekim’de Cumhuriyetin ikinci yüzyılına merhaba diyeceğiz ve hep birlikte Türkiye yüzyılını başlatacağız.

HEP BERABER BAYRAKLARIMIZI ASALIM

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bu eşsiz mirası bırakan tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Darıca’mızı ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süsleyerek bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için bütün hemşerilerimizi evlerine ve işyerlerine bayraklarını asmaya ve 100. Yıla özel düzenleyeceğimiz etkinliklere katılmaya davet ediyorum.”