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Başkan Bıyık’tan Darıcalı kadınlara müjde

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınların taleplerini yerine getirmek için adım attı ve Kapalı Spor Salonu içerisinde çocuklar için oyun alanı oluşturdu. Sırasöğütler Kapalı Spor Salonu’nda kadınlar spor yaparken çocukları ise üst katta oyun oynayacak.

Başkan Bıyık'tan Darıcalı kadınlara müjde

06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:54

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldiği günden beri Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak projelere imza atmaya devam ediyor. Vatandaşlara dokunan ve hayatını kolaylaştıran çalışmalara önem veren ve bu yönde projeler geliştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınlardan gelen yoğun talep sonrası spor salonunda çocuklar için oyun alanı oluşturulması yönünde talimat verdi. Sırasöğütler Kapalı Spor Salonu içerisinde çocuklar için oyun salonu oluşturulurken Darıcalı minikler uzman eğitmenler tarafından oyun salonunda eğlenceli vakit geçirme imkanı bulacak.

SPOR YAPAN ANNELERE MÜJDE

Darıca Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Sırasöğütler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve kısa bir süre sonra açılması beklenen Kapalı Spor Salonu’nu inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Darıca Belediyesi’nin kadın meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette kadınlara müjde veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Kadınların bizden en önemli beklentisi spor yaparken ya da kursa gelirken çocuklarını bırakabilecekleri bir ortam olmasıydı. Bizler de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve bu beklentilerine cevap vermek adına Sırasöğütler Mahallesi’nde inşa ettiğimiz Kapalı Spor Salonu’nda çocuk oyun alanları oluşturduk” dedi.

MAHALLELERDEN ÜCRETSİZ ULAŞIM KOLAYLIĞI

Annelerin spor yaparken çocukların da eğlenceli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturduklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Spor yapmak isteyen kadınlar çocuklarını getirebilecekler. Anneler alt katta spor yaparken çocukları da üst katta oyun salonumuzda uzman eğitmenler tarafından eğlenceli vakit geçirebilecek. Kadınların sosyal hayata daha fazla katılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınlar ailenin temelini oluşturuyor. Onların mutlu olması ailenin de mutlu olması için çok önemli. Bu nedenle kadınlarımıza yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Darıca’nın her mahallesinden spor yapmak isteyen kadınlar için Kapalı Spor Salonu’na ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Kadınlar yeter ki spor yapmak istesin biz onlar için her türlü kolaylığı sağlayacağız” diye konuştu.

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