Başkan Bıyık’tan Esnaf Turu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, güne esnaf ziyaretleriyle başlamayı sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde Aşıroğlu Caddesi esnafıyla bir araya gelerek hasbihal etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her gün sabahın erken saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında esnafı bilgilendiriyor, aynı zamanda esnafın talep ve düşüncelerini dinliyor. Her gün farklı bir mahallede ve caddede gerçekleşen esnaf buluşmalarında esnaflar tek tek ziyaret ediliyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafların sorunlarını dinlenerek görüş ve önerilerini kaydediliyor.

AŞIROĞLU MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Darıca’nın farklı noktalarında gerçekleşen ziyaretlerde özellikle her mahallede bütün caddeler tek tek ziyaret ediliyor. Bu kapsamda altyapı ve üstyapısı tamamlanarak Prestij Cadde uygulamasının hayata geçirildiği Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi’nde esnaflarla buluşan Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aşıroğlu Caddesi’nin altyapı ve üst yapısıyla birlikte ışıklandırması ve modern kaldırımları ile ilçeye yakışan bir cadde haline geldiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, esnafın da talep ve önerilerini dinledi.

OSMANGAZİ’YE HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ YAPACAĞIZ

Osmangazi Mahallesi’ne hak ettiği hizmetleri yapmak için çalıştıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Osmangazi Mahallesi, bizim en önemli mahallelerimizden biri. İlçemizin giriş çıkış noktalarından. Mahallemizin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Sağlık ocağı sorunumuz vardı, çözdük. Altyapı sorunu vardı, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizin altyapı hamlesine buradan başladık. Park ve yeşil alan sıkıntısı vardı onu da çözüme kavuşturuyoruz. Osmangazi’ye yakışan çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçireceği modern bir park inşa edeceğiz. Mahallemizin en büyük sorunlarından biri olan Osmangazi Köprüsü konusunda da Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışma yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü’nün genişlemesi ve yanına bir üstgeçit daha yapılması için son noktaya geldik. Kısa bir süre içinde çalışmalar başlayacak” diye konuştu. Esnaflar da kendilerini ziyaret eden ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.













