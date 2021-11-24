GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık’tan Esnaf Turu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, güne esnaf ziyaretleriyle başlamayı sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde Aşıroğlu Caddesi esnafıyla bir araya gelerek hasbihal etti.

Başkan Bıyık'tan Esnaf Turu

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:13


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her gün sabahın erken saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında esnafı bilgilendiriyor, aynı zamanda esnafın talep ve düşüncelerini dinliyor. Her gün farklı bir mahallede ve caddede gerçekleşen esnaf buluşmalarında esnaflar tek tek ziyaret ediliyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafların sorunlarını dinlenerek görüş ve önerilerini kaydediliyor.

AŞIROĞLU MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Darıca’nın farklı noktalarında gerçekleşen ziyaretlerde özellikle her mahallede bütün caddeler tek tek ziyaret ediliyor. Bu kapsamda altyapı ve üstyapısı tamamlanarak Prestij Cadde uygulamasının hayata geçirildiği Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi’nde esnaflarla buluşan Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aşıroğlu Caddesi’nin altyapı ve üst yapısıyla birlikte ışıklandırması ve modern kaldırımları ile ilçeye yakışan bir cadde haline geldiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, esnafın da talep ve önerilerini dinledi.

OSMANGAZİ’YE HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ YAPACAĞIZ

Osmangazi Mahallesi’ne hak ettiği hizmetleri yapmak için çalıştıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Osmangazi Mahallesi, bizim en önemli mahallelerimizden biri. İlçemizin giriş çıkış noktalarından. Mahallemizin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Sağlık ocağı sorunumuz vardı, çözdük. Altyapı sorunu vardı, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizin altyapı hamlesine buradan başladık. Park ve yeşil alan sıkıntısı vardı onu da çözüme kavuşturuyoruz. Osmangazi’ye yakışan çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçireceği modern bir park inşa edeceğiz. Mahallemizin en büyük sorunlarından biri olan Osmangazi Köprüsü konusunda da Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışma yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü’nün genişlemesi ve yanına bir üstgeçit daha yapılması için son noktaya geldik. Kısa bir süre içinde çalışmalar başlayacak” diye konuştu. Esnaflar da kendilerini ziyaret eden ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Bu Tür Yaklaşımlar Her Türlü Takdirin Üzerindedir. Başkanımızı Tebrik Ediyorum” “Bu Tür Yaklaşımlar Her Türlü Takdirin Üzerindedir....
Yollarda Bakım, Onarım Ve Yapım Çalışmaları Yollarda Bakım, Onarım Ve Yapım Çalışmaları
Çiftçi, Altyapı Antrenmanını İzledi Çiftçi, Altyapı Antrenmanını İzledi
Çocuk Oyun Grupları İle Spor Aletlerinin Bakımları Yapılıyor Çocuk Oyun Grupları İle Spor Aletlerinin Bakımları...
Yürüyüş Yolu’na Hereke Kilim Motifi Yürüyüş Yolu’na Hereke Kilim Motifi
Başkan Büyükgöz Beylikbağı’nda Başkan Büyükgöz Beylikbağı’nda
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

“Bu Tür Yaklaşımlar Her Türlü Takdirin...
Yeşilçam’ın efsane ismi Ediz Hun’dan Büyükşehir’in kültürel hizmetlerine anlamlı övgü

Haberi Oku