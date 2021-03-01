Başkan Bıyık’tan Esnaf Ziyaretleri

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşla bir araya gelerek istişare eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıyor. Emek Mahallesi’nde işyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Muzaffer Bıyık, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, “Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Darıca’da değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz.” dedi.

DARICA’DAKİ DEĞİŞİME HERKES KATKI SUNUYOR

Darıca’nın bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını, bu sürece ilçeye hizmet sunan, ilçede yaşayan vatandaşa hizmet veren herkesin önemli rol oynadığına işaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Zaman zaman düzenlediğimiz istişare toplantılarının yanında, yaptığımız ziyaretlerle de esnafımızın taleplerini dinliyoruz. İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Darıca için canla başla çalışıyoruz. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize el birliğiyle katkı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.















