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Başkan Bıyık’tan Hamza Bebeğe Destek Çağrısı

Kocaeli’de yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoid çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza’nın tedavi masrafları için başlatılan kampanyaya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da destek verdi. Başkan Muzaffer Bıyık, Hamza’ya nefes olmak için çağrıda da bulundu.

Başkan Bıyık'tan Hamza Bebeğe Destek Çağrısı

08 Aralık 2020 Salı 16:46

 Kocaeli’de yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoid çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza’nın tedavi masrafları için Gönüllü Umut Elçileri Grubu tarafından sürdürülen destek çalışmaları Kocaeli ve ülke genelinde devam ediyor. Gönüllü Umut Elçileri Grubu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı da ziyaret ederek destek istedi.  ABD’de gerçekleştirilebilen ve 2 milyon 200 bin Euro gibi bir maliyeti bulunan hastalığın tedavisi için Hamza’nın 2.5 aydan daha az bir süresi kalırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da destek sözü verdi. 


HAMZA’YA HEP BİRLİKTE NEFES OLALIM 

Vatandaşları da kampanyaya destek vermeye davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Hamza bebeğe nefes olmak ve yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ailenin bu zor günlerinde hep birlikte dayanışma halinde olarak yanlarında olacağız. Hamza’ya hep birlikte nefes olalım” dedi. Gönüllü Umut Elçileri Grubu da Başkan Muzaffer Bıyık’a desteği ve misafirperverliği için teşekkür etti. 


HAMZA’YA NEFES OLMAK İÇİN 

Hamza’ya nefes olmak için TR 30 0020 5000 0966 7265 5000 01 (Kuveyt Türk) hesabı üzerinden destek olunabiliyor. 







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