Başkan Bıyık’tan Hamza Bebeğe Destek Çağrısı

Kocaeli’de yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoid çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza’nın tedavi masrafları için Gönüllü Umut Elçileri Grubu tarafından sürdürülen destek çalışmaları Kocaeli ve ülke genelinde devam ediyor. Gönüllü Umut Elçileri Grubu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı da ziyaret ederek destek istedi. ABD’de gerçekleştirilebilen ve 2 milyon 200 bin Euro gibi bir maliyeti bulunan hastalığın tedavisi için Hamza’nın 2.5 aydan daha az bir süresi kalırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da destek sözü verdi.