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Başkan Bıyık’tan İstiklal Marşı’nın 100. Yıl Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında İstiklal Marşı’nın Türk milletinin ortak sesi ve en kıymetli ortak değeri olduğunu belirtti.

Başkan Bıyık'tan İstiklal Marşı'nın 100. Yıl Mesajı

11 Mart 2021 Perşembe 14:34

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İstiklal Marşı’nın Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Korkma” diye başlayan ve geçmişten geleceğe milletimizin azim ve kararlılığının sembolü olan İstiklal Marşı’mız, Türk milletinin ortak sesi ve en kıymetli ortak değeridir.

Kurtuluş Savaşımızın adeta manifestosu olan ve ülkemizin en zor şartlar altında bulunduğu dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı'mız, Türk milletinin bağımsızlığa olan inancının ve yeniden dirilişinin sembolüdür. İstiklal Şairi ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un, Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran eseri olan İstiklal Marşı; zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır.

Bugün 7’den 70’e herkesin aynı inanç ve heyecanla ezberlediği ve okuduğu İstiklal Marşı'nın her mısrasında Türk milletinin şanlı tarihi, vatan, bayrak ve bağımsızlık aşkı bulunmaktadır. 100 yıl önce kaleme alınan ve Mehmet Akif Ersoy’un kahraman ordumuza ithaf ettiği şanlı İstiklal Marşı, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla cephede verdiği İstiklal Harbi'nin adeta mısralara yansımasıdır. Varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, şanlı hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir.

Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."




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