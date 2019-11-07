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BAŞKAN BIYIK’TAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

BAŞKAN BIYIK'TAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

07 Kasım 2019 Perşembe 14:45

Başkan Bıyık, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in (sav) güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle ve mütevazılığıyla örnek bir şahsiyet olduğunu belirttiği mesajında şu görüşlere yer verdi: ''Kandillerin toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlit Kandili de bu özel günlerin en başında yer almaktadır.

Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamberin örnek yaşantısına ve bıraktığı değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Mevlit Kandili'ni, Peygamber Efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile kabul etmeliyiz.

Bu mübarek gecenin dünyanın dört bir yanında zulüm gören insanların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesini ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum.”

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