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Başkan Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deprem felaketi nedeniyle yaraları sarmaya ihtiyaç duyduğumuz dönemde Miraç Kandili’nin tüm acıları hafifletmeye vesile olmasını diledi.

Başkan Bıyık'tan Miraç Kandili mesajı

17 Şubat 2023 Cuma 14:00

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bu kutlu günün ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde acıları hafifletmeye vesile olmasını temenni eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı en müstesna gecelerden birisi olan Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) mucizevi bir yolculukla Yüce Allah’ın huzuruna kabul edildiği kutlu yolculuktur.

İçerisinde büyük hikmetler barındıran mübarek Miraç Kandili’nin ve üç ayların, ülke ve milletçe yaşadığımız deprem felaketinin ardından birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını dilerim. Bu kutlu gecenin, yaşadığımız büyük afetin yaralarını hızla sarmamıza, ülkemizde ve özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın acılarının azalmasına vesile olmasını dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, başta Darıcalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

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