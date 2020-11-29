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Başkan Bıyık’tan pazarda koronavirüs denetimi

Pandemi sürecinde vatandaşların her türlü sıkıntısında yanlarında olmaya özen gösteren ve her fırsatta Darıcalılarla iç içe olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarını ziyaret ederek alınan önlemleri denetledi.

Başkan Bıyık'tan pazarda koronavirüs denetimi

29 Kasım 2020 Pazar 11:31

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda alınan önlemleri denetledi, vatandaşlar ve pazar esnafıyla sohbet ederek kurallara uymalarını istedi. Başkan Muzaffer Bıyık’a Pazar denetiminde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. Pazarı gezip vatandaşlarla sohbet eden, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, son günlerde salgında büyük bir artış olduğuna dikkat çekerek herkesi tedbirli olmaya davet etti.

TEDBİRLERE UYARSAK BAŞARILI OLURUZ

Koronavirüs salgınına karşı topyekûn mücadele çağrısı yapan ve herkesten tedbirlere uymasını isteyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Son dönemde salgında büyük bir artış yaşanıyor. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılan, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Darıca Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşerilerimizin de aynı duyarlılığı göstererek, alınan kurallara uymalarını bekliyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı oluruz. Devletimiz tüm kademeleriyle koronavirüse karşı canla başla çalışıyor. Bize düşen de hep birlikte duyarlı olmak ve tedbirlere uymak. Vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli, hijyen konusunda duyarlı olmalı” diye konuştu.

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