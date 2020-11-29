Başkan Bıyık’tan pazarda koronavirüs denetimi

TEDBİRLERE UYARSAK BAŞARILI OLURUZ
Koronavirüs salgınına karşı topyekûn mücadele çağrısı yapan ve herkesten tedbirlere uymasını isteyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Son dönemde salgında büyük bir artış yaşanıyor. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılan, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Darıca Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşerilerimizin de aynı duyarlılığı göstererek, alınan kurallara uymalarını bekliyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı oluruz. Devletimiz tüm kademeleriyle koronavirüse karşı canla başla çalışıyor. Bize düşen de hep birlikte duyarlı olmak ve tedbirlere uymak. Vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli, hijyen konusunda duyarlı olmalı” diye konuştu.