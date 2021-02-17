Başkan Bıyık’tan Regaip Kandili Mesajı

“İslam âlemi olarak yeni bir manevi iklime girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Kandiller; manevi duygularımızın yeşerdiği, kalplerin birbirlerine yaklaştığı, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıktığı müstesna gecelerdir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Darıcalı hemşerilerimiz olmak üzere mübarek Üç ayların ve Regaib kandilinin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim.”







