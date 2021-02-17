GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık’tan Regaip Kandili Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Başkan Bıyık'tan Regaip Kandili Mesajı

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:15

 “İslam âlemi olarak yeni bir manevi iklime girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Kandiller; manevi duygularımızın yeşerdiği, kalplerin birbirlerine yaklaştığı, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıktığı müstesna gecelerdir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Darıcalı hemşerilerimiz olmak üzere mübarek Üç ayların ve Regaib kandilinin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim.”

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hava Soğuk, Gönül Kazanla Ulaşılan Sofralar Sıcak Hava Soğuk, Gönül Kazanla Ulaşılan Sofralar Sıcak
Regaib Kandili Mesajı Regaib Kandili Mesajı
Doğan Cüceloğlu Son Yayınıyla Veda Etti Doğan Cüceloğlu Son Yayınıyla Veda Etti
BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM... BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM...
Köyümden Kış Manzaraları İle Karadeniz’e Veda Ediyorum Köyümden Kış Manzaraları İle Karadeniz’e Veda...
Kudüs Tv'ye Konuk Oldum Kudüs Tv'ye Konuk Oldum
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Hava Soğuk, Gönül Kazanla Ulaşılan Sofralar...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar yağışına rağmen gece gündüz demeden vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor....

Haberi Oku