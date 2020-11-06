banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık’tan Tatoğlu Ve Kadıoğlu’na Ziyaret

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’dan Gebze’ye atanan Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ile Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bıyık'tan Tatoğlu Ve Kadıoğlu'na Ziyaret

06 Kasım 2020 Cuma 15:11


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’dan Gebze’ye atanan Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ile Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Tatoğlu ve Kadıoğlu’nu makamında ziyaret eden ve Darıca’da birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, görevlerinde başarılar diledi. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulurken Başkan Muzaffer Bıyık, misafirperverlikleri için Tatoğlu ve Kadıoğlu’na teşekkür etti. Tatoğlu ve Kadıoğlu da kendilerini ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık’a nazik ziyareti için teşekkür ettiler. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KONUK TURİZMCİLER İLİMİZE HAYRAN KALDI KONUK TURİZMCİLER İLİMİZE HAYRAN KALDI
Gebze’de Kasım Meclisi Tamamlandı Gebze’de Kasım Meclisi Tamamlandı
Toplu Taşımada HES Kodlu Binişler 16 Kasım’da Başlıyor Toplu Taşımada HES Kodlu Binişler 16 Kasım’da...
KOCAELİ AFAD’IN İZMİR EKİBİ DÖNDÜ KOCAELİ AFAD’IN İZMİR EKİBİ DÖNDÜ
Babayiğitler Türk Otomobilini Yapabilecek Mi? Babayiğitler Türk Otomobilini Yapabilecek Mi?
Depremzedelere Yardım Depremzedelere Yardım
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KONUK TURİZMCİLER İLİMİZE HAYRAN KALDI
Turizmde artık bir marka olduğunun üzerine basan Kocaeli, bundan sonra daha fazla turiste ev sahipliği yapmak...

Haberi Oku