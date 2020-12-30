Başkan Bıyık’tan Yeni Yıl Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yıl mesajı yayınlayarak Darıcalıların yeni yılını kutladı. Virüs salgınının bitmesini temenni eden ve sağlıklı, huzurlu bir yıl dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyor, 2021 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz.

2020, hepimiz için zor bir yıl oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 2021 yılının en başta koronavirüs salgınının bittiği bir yıl olmasını temenni ederim.

Yeni yıl, bütün insanlığa ve ülkemize barış, kardeşlik , sağlık ve huzur getirsin. Yeni yılda birlik ve beraberliğimizin daha da çok artmasını, Ortadoğu’daki hepimizi yaralayan insanlık dışı manzaraların son bulmasını, İslam dünyası üzerindeki kara bulutların dağılıp barış ve huzura kavuşmasını diliyorum.

Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan Darıca’mıza hizmet etme aşkının aynı ilk günkü heyecanla 2021’de de devam edeceğine hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın. Allah yeni yılda İlçemizi daha yaşanabilir bir şehir yapma mücadelemizde bizlere güç kuvvet versin.

Geride bıraktığımız yılda Darıca’mız için canla başla çalışarak eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya ve spordan kültür sanata birçok alanda önemli eserleri ilçemize kazandırdık.

Darıca Belediyesi olarak hizmet maratonuna devam etmek için hiç durmadan çalışacağız. Sizlere söz verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştirmek ve yeni hizmetler üretmek için yeni yılda da aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Yeni yılda, acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; virüs salgınının bittiği, huzurun, mutluluğun, refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Kalın sağlıcakla.”







