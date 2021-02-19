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Başkan Büğyükgöz’den Köylere Çıkartma

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin kırsal mahallelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıkları ile yola çıkan Büyükgöz, Gebze’de yer alan 12 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi, mahalle muhtarıyla istişarelerde bulundu.

Başkan Büğyükgöz'den Köylere Çıkartma

19 Şubat 2021 Cuma 14:20

KANDİLLERİNİ KUTLADI

Yoğun ziyaret programına Yağcılar Köyü ile başlayan Büyükgöz, sırasıyla Kargalı, Ahatlı, Tepemanayır, Hatipler, Duraklı, Elbizli, Mollafenari, Denizli, Mudarlı, Ovacık, Kadıllı ve Cumaköy’ü ziyaret etti. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile sohbet eden Büyükgöz, hemşehrilerinin Regaib Kandilini kutladı. Köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükgöz, çalışmalar hakkında mahalle muhtarları ile fikir alışverişinde bulundu. Büyükgöz’e yoğun programında Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik eşlik etti.

ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI

Kırsal mahalleleri ziyaret ederek mahalle ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını tespit eden Büyükgöz, çocuklarla kartopu oynadı. Denizli Köyü ziyaretinde kartopu oynayan Minik Alparslan’a ile tanışan Büyükgöz, küçük hemşerisi ile kartopu oynadı. Başkan Büyükgöz” sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacağız” dedi.



























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