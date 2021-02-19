Başkan Büğyükgöz’den Köylere Çıkartma

KANDİLLERİNİ KUTLADI
Yoğun ziyaret programına Yağcılar Köyü ile başlayan Büyükgöz, sırasıyla Kargalı, Ahatlı, Tepemanayır, Hatipler, Duraklı, Elbizli, Mollafenari, Denizli, Mudarlı, Ovacık, Kadıllı ve Cumaköy’ü ziyaret etti. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile sohbet eden Büyükgöz, hemşehrilerinin Regaib Kandilini kutladı. Köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükgöz, çalışmalar hakkında mahalle muhtarları ile fikir alışverişinde bulundu. Büyükgöz’e yoğun programında Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik eşlik etti.
ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI
Kırsal mahalleleri ziyaret ederek mahalle ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını tespit eden Büyükgöz, çocuklarla kartopu oynadı. Denizli Köyü ziyaretinde kartopu oynayan Minik Alparslan’a ile tanışan Büyükgöz, küçük hemşerisi ile kartopu oynadı. Başkan Büyükgöz” sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacağız” dedi.