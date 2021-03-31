Başkan Bulut: Pandemi destekleri devam etmeli, ödemeler ertelenmeli

KOTO Başkanı Necmi Bulut, 31 Mart 2021 itibariyle sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere, ekonomik şartlar düzelene kadar pandemi desteklerinin devam etmesi, ödemelerin ertelenmesi çağrısında bulundu

Kocaeli Ticaret Odası, Mart ayı meclis toplantısı, pandemi önlemleri sebebiyle online olarak gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan’ın yönettiği oturumda, KOTO Başkanı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin tüm şiddetiyle devam ettiğini ifade eden Başkan Bulut, bugün (31 Mart 2021 Çarşamba) itibariyle sona ereceği açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere tüm desteklerin devam etmesi, ödemelerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

SON BULUNCAYA KADAR…

Başkan Bulut konuşmasında, “Bildiğiniz üzere pandemi döneminde işletmelere sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği bugün (31 Mart 2021) itibariyle sona eriyor. Ancak, Teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin salgın süreci tamamıyla son buluncaya kadar devam etmesi hem çalışanlara hem işverene sonuç olarak ülkemize fayda sağlayacaktır.

NEFES KREDİSİ CANSUYU OLACAK

Bu nedenle kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere süresi dolan ve dolmak üzere olan ciro kaybı, kira desteği gibi desteklerin sürdürülmesi diğer taraftan vergi ve kredi ödemelerinin ertelenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte TOBB öncülüğünde uygun faizli Nefes Kredisi sağlanması da işletmelere can suyu olacağı kanaatindeyim. Geçtiğimiz hafta Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu’nda yeni bir yapılanma oldu. Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi, Niğde Ticaret Borsası eski Başkanı Erdoğan Özegen’e görevinde başarılar diliyorum. Yeni yapılanmadan duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum.

KAFE VE RESTORANLARIN AÇILMASI SAĞLANDI

Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen kafe-restoran sektörümüz için yerelde ve ulusal düzeyde pek çok girişimimiz oldu. Bu çalışmamızı sadece girişimle bırakmadık, ısrarlı görüşmeler neticesinde güzel sonuçlar elde ettik. Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un da, ‘işletmeleri kapatmak istemiyoruz’ yaklaşımından güç alarak, kafe ve restoranların 2 Mart 2021 tarihi itibariyle açılmasını sağladık. Uzunca bir süre kapalı kalan işletmelerin, pandemi düzenlemelerini en kısa sürede tamamlayabilmeleri için hijyen noktası desteği sunduk, kapasite belgelerini tek tek dağıttık.

GÖRÜŞLERİ BAKANLIK VE TOBB’A İLETTİK

Valimizin, inceleme programlarına bizzat katılarak, ticaretin bir kez daha durmaması için eksiklikleri not aldık, AVM müdürleriyle toplantıda bir araya gelerek, tüm hususları paylaştık. Kendilerinden aldığımız görüş ve önerileri de ilgili bakanlıklar ve TOBB’a ilettik. Hem tüccarımız hem de halk sağlığının yanında tavır sergileyerek, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda kurulan daimi denetim ekibine personel desteği sağladık. Arkadaşlarımız gün boyu sahada görev yapıyor.

KAFE- RESTORAN ÇALIŞANLARINA SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ

Fakat 29 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Cumhurbaşkanımız tarafından pandemi ile ilgili yapılan açıklamada Ramazan ayında kafe-restoranların sadece gel-al ve paket servis yapabileceği bildirildi. Bununla birlikte kafe-restoranlarda çalışan personellerin SGK primleri ödemesi ve nakdi destek sağlanması hakkında açıklamalar yapıldı. Kocaeli Ticaret Odası olarak tüm bu düzenlemelerin takipçisi olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.





